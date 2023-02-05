Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadelerini kullandı.