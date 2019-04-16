Gaziantep'te Opera Bale Festivali

Gaziantep'te 2'nci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali sahnelenen oyunlarla başladı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2'nci Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, start aldı.

GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi Ana Salonu'nda yapılan festivalin açılışına Osmanlı Donanması'nın ünlü komutanlarından Muhiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen bale eseri "Piri Reis", Samsun Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Tarihsel olaylardan esinlenerek kurgulanan iki perdelik oyunda Ahmet Muhiddin Piri Reis'i Yunus Emre Öğüt, sevdiği kız olan Amunet'i ise Anna Gorgiashvili canlandırdı. Osmanlı kültürünü, modern baleyle harmanlayan eserin müziklerini Can Atilla, koreografi ve librettosu Devlet Opera ve Balesi'nin ödüllü koreografları Armağan Davran ve Volkan Ersoy yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren gösterinin sonunda izleyenler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Festival, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından verilecek Gala Konseri'yle devam edecek. Konsere, Arnavutluk Cumhuriyeti Ulusal Opera, Bale ve Halk Dansları Tiyatrosu Solistleri, soprano Eva Golemi, Ramona Tullumani ve tenor Denis Skura eşlik edecek.

22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 20.00'da, Samsun Devlet Operası ve Balesi, Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan" operetini sergileyecek.

23 Nisan'a özel oyunlar

Festivalin son üç gününde çocuklar için özel temsiller sunulacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sergilenecek. Orkestra sanatçılarının da enstrümanlarını miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkâmil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 ve 25 Nisan'da Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.