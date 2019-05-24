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Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa’da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep ve Şanlıurfa'da aralarında çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçlarını işledikleri belirlenen bir örgüte operasyon düzenlendi. Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyona özel harekat timleri de destek verdi.


Yapılan operasyonda Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 30 adrese baskın düzenlendi. Çalışmalar sonucu aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağı ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçları nedeniyle adliyeye sevk edildi.

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