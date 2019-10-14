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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsal mahallelerinden Tandır Mahallesi Çobanateşi mevkisinde zirai temizlik amacı ile yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı ile Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz ve 2 su tankı ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangında 0.5 hektarlık (5 dönüm) alan yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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