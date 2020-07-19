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Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.


Yangın, İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 hava aracı, 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. 2 hektarlık örtü ve kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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