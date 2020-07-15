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Gaziantep'te orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.



Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otabanında yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine gelen Orman İşletme Şefliği ekipleri, müdahale aracı, 1 hava aracı, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında yaklaşık 2 hektarlık ağaçlandırma sahası zarar gördüğü öğrenildi. Zarar gören alanda soğutma çalışması devam ediyor.

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