Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.