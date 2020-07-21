İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te örtü yangını

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.


Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 15 araç ile ve havadan yangın söndürme helikopteri ile yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zara gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.