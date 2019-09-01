İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaza, Nizip-Birecik karayolu üzerinde Günaltı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametine ilerleyen Celal İ. idaresindeki 27 J 7730 plakalı hafif ticari araç, yolun karşı tarafındaki petrole girmek istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen Reşat M. yönetimindeki 14 KL 9486 plakalı otomobil, karşı şeride geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Reşat M. ile Celal İ. ve yolcular Z.İ., I.H.İ., M.E.B, M.Ç., F.F.Ş. ve B.U. yaralandı.


Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Birecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 47 yaşındaki Bekir Uçar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Uçar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Savaş yerine dönen kaza yerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.


Öte yandan kaza anı yol üzerindeki petrol istasyonundaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.