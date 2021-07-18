İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Kaza, Nurdağı-Hatay karayolunun 3. kilometresi Gökçedere kavşağında meydana geldi. Ömer Ö. idaresindeki Wolksvagen marka 06 BHY 141 plakalı otomobil ile Bmc marka Muhammet S. idaresindeki 31 MA 4792 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan aynı aileden Esma Ö., Hatice Ö., Selim Ö. ve Elif S. M. yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.