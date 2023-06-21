İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te otomobil takla attı: 5 ağır yaralı

Gaziantep’te takla atan otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'te takla atan otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Pert olan araçtan etrafa şaşılan alkol şişeleri ise dikkat çekti.



Kaza, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yabancı uyruklu 5 kişinin bulunduğu 27 MB 6901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra refüje çarparak karşı şeride uçtu. Taklalar atarak ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan kaza yapanların aracından içki şişelerinin etrafa şaçıldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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