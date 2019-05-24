Gaziantep'te oyunlarla çocuklara sosyal hayatı düzenleyen değerler anlatılıyor

Gaziantep'te Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gölge oyunları ile çocuklara, sosyal hayatı düzenleyen manevi değerler anlatılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sergilenen gölge oyunlarıyla çocuklara, aile sevgisi, büyüklere saygı, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi sosyal hayatı düzenleyen birçok manevi değerler anlatılıyor. Hem manevi değerleri öğrenen çocuklar hemde hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Geleneksel Türk tiyatrosunun başlıca türlerinden olan Karagöz oyunu, Ramazan boyunca gündüz okullarda, akşam millet kıraathanelerinde, hafta sonunda ise çocuk kütüphanelerinde ve müzelerde sahnelenecek. Gölge oyunuyla bu güne kadar 13 bin 500 çocuğa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, ramazan sonunda ise toplamda 30 bin çocukla buluşmayı hedefliyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ramazan sohbetleri, ilahi, söyleşi ve gölge oyunuyla Ramazan ayının feyzini kentin tamamına yayılması amaçlanıyor.