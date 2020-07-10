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Gaziantep'te pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep’te sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildiEdinilen bilgiye göre, Gaziantep’te polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, 4 bin 782 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı para cezası kesti.

Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildi


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, 4 bin 782 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı para cezası kesti.Ekiplerin iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda, 454 işyeri de kontrol edildi.


İş yerlerinde olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenilirken, denetimlerin süreceği belirtildi.

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