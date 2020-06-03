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Gaziantep'te park ve bahçelere normalleşme temizliği

Gaziantep’te park ve bahçeler normalleşme süreciyle birlikte dezenfekte edilerek vatandaşın güvenle kullanımı için hazırlanıyor.

Gaziantep'te park ve bahçeler normalleşme süreciyle birlikte dezenfekte edilerek vatandaşın güvenle kullanımı için hazırlanıyor.


Şahinbey Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerinin normalleşme sürecine geçtiği bu dönemde parklardaki çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, iki ayı aşkın bir süredir sosyal hayattan ve sokaklardan izole olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine girdi. Parklara akın etmeye başlayan vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey ilçesinin farklı mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda, çocuk oyun ve oturma gruplarının tadilatı ve oyunla alanlarının zeminlerinin kauçukla kaplanması, futbol sahaları ile parklarda ağaç budama ve çim biçme çalışmaları, sulama ve yeşillendirme yürüyüş yollarının dezenfekte edilmesi, oyun grupları ve spor aletlerinin yıkama ve dezenfekte çalışması aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Korona virüs salgını ile mücadelede, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine geçişle beraber, ilçemiz genelindeki çocuk parkları ile yeşil alanlarda ilaçlama, temizlik ve tadilat işlemleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından büyük bir özveriyle devam ediyor. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına, maske ve dezenfektan kullanımına titizlikle devam ettikleri takdirde, normalleşme sürecini daha sağlıklı ve güvenli şekilde atlatabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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