Gaziantep'te parkinson hastalarına özel rehabilatasyon

Gaziantep'te kişiye özel uygulanan rehabilitasyon, parkinson hastalarına umut oluyor.

Gaziantep'teki Özel Hatem Hastanesinde parkinson hastalarına kişiye özel rehabilitasyon uygulanıyor. Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, hastalığın kişiye özel rehabilitasyonla tedavi edildiğini ve uygulanan programla hastanın kendine güveninin artacağını söyledi. Parkinsonun sinsi bir hastalık olduğunu söyleyen Uzmanı Dr. Kalli, hastalığa çevresel ve genetik faktörlerin sebep olduğunu belirtti.

Belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Kalli, “Vücut katılığı, titreme ve denge-koordinasyon bozukluğu sık görülür. Vücut katılığına bağlı olarak kaslarda esneklik kaybı ve hareketlerde yavaşlama gelişir, hastalar hedeflenen hareketi başlatma ve durdurmada zorlanırlar. Titremeden dolayı yemek yeme gibi öz bakım aktiviteleri kısıtlanır. Denge bozukluğu sebebiyle yürüme bozukluğu ve sık düşme görülebilir. El becerisi sıklıkla bozulur. Yutma, konuşma, solunum ve mesane problemleri de gelişebilmektedir. Parkinson hastalığında ilaç tedavisine ek olarak uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon, günlük yaşam becerilerini ciddi şekilde artırır ve kötüleşmeyi yavaşlatır” diye konuştu.

Parkinson rehabilitasyonunda kişiye özel programın çizildiğini belirten Kalli, “Eklem hareket genişliğini artırmak ve kasları güçlendirmek tüm hastalarda planlanır. Denge ve koordinasyonu artırmak öncelikli hedeflerdendir. Fizik tedavi programı boyunca yürüme mesafesini artırmak, dengeyi geliştirmek, kas koordinasyonu ve ince becerisini artırmak amaçlanır. Hastanın kendine güveninin artması ve sosyal hayata katılması parkinson rehabilitasyonu ile sağlanır” ifadelerini kullandı.