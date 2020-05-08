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Gaziantep'te parklar boş, çarşılar tıklım tıklım

Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarına rağmen Gaziantep’te çarşılar tıklım tıklım dolarken, parklar ise boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarına rağmen Gaziantep'te çarşılar tıklım tıklım dolarken, parklar ise boş kaldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm ülkede devam ederken, insanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönündeki uyarılar da devam ediyor. Virüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesi ile Gaziantep'in cadde ve parklarında iki farklı görüntü ortaya çıktı. Önceki yıllarda Ramazan ayında en çok tercih edilen yerlerden olan park ve bahçelerde bu yıl ise korona virüs nedeniyle sessizlik hakim.



Çarşı ve pazarlar tıklım tıklım


Havaların güzel olmasını fırsat bilen ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise çarşılara akın ediyor. Ramazanda özellikle gıda alışverişi için çarşı ve pazarları dolduran vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekiyor.

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