Gaziantep'te pes dedirten kavga: Sokak ortasında öldüresiye darp

Gaziantep'te iki grup sokak ortasında birbirini öldüresiye darp etti. Şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabancanın kabzası ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması pes dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçması dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki gruptaki şahıslar birbirine öldüresiye saldırdı.

Öldüresiye kavga cep telefonu kamerasında

Kavga anı evredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabancanın kabzası ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması ise yok artık dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçması dikkat çekti.

Feci kavgada 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.