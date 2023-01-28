İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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