İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep’te PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

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