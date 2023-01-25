Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.