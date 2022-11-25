Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.