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Gaziantep'te PKK/YPG terör örgütü operasyonu

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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