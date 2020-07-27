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Gaziantep'te pozitif vaka paniği

Gaziantep’te korona virüs testi pozitif çıkan şahsın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

Gaziantep'te korona virüs testi pozitif çıkan şahsın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Şahsın tamamlanan tedavisinin ardından evine gittiği anlaşıldı.


Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Suyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 112 komuta merkezine yapılan ihbarda bir şahsın korona virüs testinin pozitif çıktığını fakat hastaneden kaçarak kaçarak evine geldiği ileri sürüldü. Komuta merkezi ihbar üzerine adrese 112 ve 155 ekiplerini yönlendirdi. Alarma geçen ekipler, ihbar edilen şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.


Görüşmelerde şahsın tedavisinin tamamlandığı ve evinde geldiği anlaşılması üzerine ise sağlık ve polis ekipleri adresten ayrıldı.

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