Gaziantep'te Ramazan davulu geleneği bu yıl olmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi oranda etkilenen iller arasından yer alan Gaziantep'te Ramazan ayı buruk karşılandı. Kentte, her Ramazan ayında devam eden sahurda davul geleneği, yaşanan afet nedeniyle bu yıl yasaklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Bu sene, Gaziantep'te Ramazan davulu geleneğimize ara vereceğiz. Gelecek yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.