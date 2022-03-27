Gaziantep'te restorasyon çalışmaları sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pazar mesaisinde şehrin tarihi mahallelerinden Kozluca Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başkan Şahin, restorasyon ve yenileme çalışmaları çerçevesinde açılacak yeni atölye ve yapılarla kültür yolunun geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. 5 antik kenti ve tarihi yapılarını koruyarak şehrin kültürünü ve yaşam şeklini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı restorasyonlarla da şehrin turizm potansiyelini arttırarak, dünyaya eşsiz Gaziantep kültürünü anlatmayı hedefliyor.

''Bu çalışmalarla kültür yolunu geliştiriyoruz''

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Tarihi Kozluca Camii'nin gölgesinde çalışmaları yerinde gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bu şehrin minareleri de çok özel. Taş işçiliği farklı, şapkalı minareler. Çocukluğumda bu camide Kur'an öğrendik. 55 yıllık anıyla bakıyorum buraya. Bu tarihi mahalleyi evleriyle restore ediyoruz. Burada bulunan eski hamamı peynir atölyesine çevirerek peynire dair bütün tadımlıkları burada yapacağız. Kastellerimiz var. Bu kastellerden de Şahinbey Meydanı'na ve Ağa Camii'ye çıkıyoruz. Bu yapılan çalışmalarla kültür yolunu geliştiriyoruz. Kültürüyle, sanatıyla, insanıyla, tarihiyle yükselen şehir Gaziantep için can siperane çalışmaya devam edeceğiz. 'Genç, çocuk, aile dostu bir şehir' hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.”