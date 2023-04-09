Gaziantep'te riskli binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar gören binalarda yıkım devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları oluşumunda ağır hasarlı tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalardaki işlemler sürüyor.

Acil yıkım kararı verilen Nizip'teki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Öğütler Sitesi'nde güvenlik ekiplerinde çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yıkıma başlandı.