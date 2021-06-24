Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri üst araması yaptığı A.M. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 adet sikke ele geçirildi.

Gaziantep'te yabancı uyruklu A.M.'nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. A.M.'nin Mavikent Mahallesi'ne gelmesi üzerine Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri ile JASAT, A.M.'yi fiziki takibe aldı. Şahsı bir süre takip eden jandarma ekipleri, A.M.'yi durdurarak üst araması yaptı. Üst araması sonucunda A.M.'nin üzerinde poşete sarılı şekilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 163 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.M. isimli şahıs gözaltına alındı.