Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu

Gaziantep'te silah ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen "Kukla" operasyonu kapsamında 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Haziran tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti ve imalatına yönelik Gaziantep genelinde "Kukla" operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör ile çok sayıda muhtelif silah parçası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli ile cezaevinde bulunan 4 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.