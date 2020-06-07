İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep’te, kavga ihbarı üzerine bir adrese operasyon yapan ekipler, bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep'te, kavga ihbarı üzerine bir adrese operasyon yapan ekipler, bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahvelipınar Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sırasında bölgede bulunan bir araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve silaha ait 126 adet fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüphelinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.