Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer ararken, kentteki araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi.

Gaziantep'te hava sıcaklıkları bugün sabah saatlerinden itibaren aniden düştü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışlar, kentteki trafiği olumsuz etkilerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Kentteki yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.