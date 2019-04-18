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Gaziantep'te sağanak yağış etkili oldu

Gaziantep’te öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Gaziantep'te öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.


Kentte sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Yağmura yakalananlar ve şemsiyesi bulunmayanlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.



3 gün yağış bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Gaziantep'te 3 gün yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağmura karşı uyararak, Gaziantep'te Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

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