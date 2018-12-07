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Gaziantep'te sağanak yağış etkili oluyor

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.


Gaziantep ve çevresinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ile sağanaktan korunmaya çalıştı. Yağmurdan yayaların yanı sıra sürücüler de olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken, birikintilerden hızlı geçen araçlar ise yayaları ıslattı.


Belediye ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde suyu tahliye çalışması yürüttü.

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