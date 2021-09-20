Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği

18 Eylül Dünya Temizlik günü dolayısıyla Liv Hospital Gaziantep çalışanları, “Sağlık Temizlikle Başlar” projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın temizlenmesine katkıda bulundu.

Temizlik çalışmalarına katılan Liv Hospital Gaziantep Genel Müdür Yardımcısı Nurcan Kaya, çalışanlarının katılımlarıyla temiz bir çevre için hep birlikte hareket ettiklerini kaydetti.. Geleceğe güzel ve sağlıklı yarınlar bırakmak için çevremizi temiz tutmamız gerektiğinin altını çizen Kaya, “Yaşamış olduğumuz bu pandemi döneminde insanlarımızdan temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe, temizlik kurallarına uyup üzerimize düşen görevi yerine getirirsek kısa bir zamanda bu süreci atlatmış olacağımıza inanıyorum” dedi.

Liv Hospital Gaziantep Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Tuğba Şahin ise yaptığı açıklamada “18 Eylül Dünya Temizlik Günü vesilesiyle Sağlık Temizlikle Başlar projesini çalışanlarımızın destekleri ile birlikte başlattık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak hep birlikte temiz bir çevre için elele verdik. Sadece bu özel günde değil, her zaman çevremizi temiz tutmamız gerekli. Çalışma arkadaşlarımıza ve bize bu konuda destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.