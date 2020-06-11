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Gaziantep'te sahte 56 bin 800 dolar ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 56 bin 800 dolar sahte para ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 56 bin 800 dolar sahte para ele geçirildi. Sahte paralarla ilgili 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden ikisi tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucu ikametteki aramalarda 568 banknot halinde 56 bin 800 dolar sahte para ele geçirildi. Sahte paralarla ilgili 10 şüpheli şahıs yakalandı.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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