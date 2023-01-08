Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 72 litre dökme alkol, 60 litre etil alkol ve 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile araçta yapılan aramalarda 72 litre dökme alkol, 60 litre etil alkol ve 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.