Gaziantep'te sahte Amerikan Doları ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep'te bir telefon mağazasından sahte Amerikan Doları ile alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir telefon mağazasından sahte Amerikan Doları ile 3 adet telefon satın alıp kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 10 bin 900 dolar tutarında sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.