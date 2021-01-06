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Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri piyasa değeri 3 milyon 528 bin TL olduğu tahmin edilen 50 bin 402 paket sahte deterjana el koydu.

Gaziantep'te polis ekipleri piyasa değeri 3 milyon 528 bin TL olduğu tahmin edilen 50 bin 402 paket sahte deterjana el koydu.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde sahte deterjan imalatı yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda farklı markalara ait toplam 50 bin 402 adet sahte ürüne el konuldu.


Ürünlerin piyasa değerinin 3 bin 528 TL olduğu tespit edilirken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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