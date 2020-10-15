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Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol imalatı yapılan 19 adrese düzenlenen operasyonda bin 500 litre etil alkol ile 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol imalatı yapılan 19 adrese düzenlenen operasyonda bin 500 litre etil alkol ile 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki, 11 bin 250 adet etiket, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirildi.


13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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