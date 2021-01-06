Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik yapılan operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada 80 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahsı gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.