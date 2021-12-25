İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep’te polis bir iş yeri ve deposuna yaptığı operasyonda 311 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te polis bir iş yeri ve deposuna yaptığı operasyonda 311 şişe sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şahinbey ilçesinde bir iş yeri ve deposuna baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda 311 şişe sahte içki, 22 adet boş şişe ele geçirildi.


Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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