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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 litre sahte içki, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 litre sahte içki, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ele geçirildi.


Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 şişe sahte içki ele geçirdi. Şahsın ifadelerinin ardından içkiyi aldığı yere baskın düzenleyen ekipler, iş yerindeki aramada, 30 litre içki imalatında kullanılan madde ile 8 litre sahte içki ele geçirildi.


Ekipler operasyonda 2 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı.

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