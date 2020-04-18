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Gaziantep'te şaka gibi dezenfekte

Gaziantep’in Nizip ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları abartılınca tepkilere neden oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları abartılınca tepkilere neden oldu.


Dünyada etkili olan Korona virüs ile tüm ülkede olduğu gibi Gaziantep'in Nizip ilçesinde virüs ile mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Kent genelinde köpüklü su ve dezenfekte çalışmalarının sürdürdüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile duyuran Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın paylaştığı video olay oldu. Çalışmaları şaka gibi bulan sosyal medya kullanıcılarından bazıları yapılan çalışmaların abartıldığını belirtilirken harcanan suyun ise israf boyutuna ulaştığını savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da çalışmayı yürüten işçilerin eldiven ve maskelerinin bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.


Bazı kullanıcılar da temizlik çalışmalarının hafta içi değil sokağa çıkma kısıtlamalarının yapıldığı hafta sonu yapılmasını önerdi

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