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Gaziantep'te saman yüklü tır alev alev yandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde saman yüklü tır alev alev yandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü tır alev alev yandı.


Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi İslahiye-Hassa kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Hareket halindeki 27 GE 430 plakalı Erhan C. yönetimindeki tırın dorsesinde bulunan saman balyaları sebebi bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar müdahale etti.


Çıkan yangında, tıra yüklenen samanlar büyük ölçüde yanarken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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