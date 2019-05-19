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Gaziantep'te şampiyonluk konvoyu

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar, Gaziantep'te yoğun araç konvoyu oluşturdular.


Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Gaziantep Üniversitesi önünde bir araya gelen binlerce Galatasaraylı taraftar şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, Fatih Terim ve sarı-kırmızılı takım adına yoğun tezahüratlarda bulundu. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan coşkulu taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.


Bazı taraftarlar ise çevrede bulunan binalardan havai fişek atışı yaptı.

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