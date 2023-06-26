Gaziantep'te şeftali sevinci

Gaziantep'te 5 yıl önce dikilen şeftali ağaçları bu yıl yüksek rekolte ile çiftçinin yüzünü güldürdü. Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen şeftalinin kilosu 8 ile 10 TL arasında satılıyor.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Barak Ovası'nda 180 dekar arazide deneme dikimleri yapılan şeftali ağacı, üreticinin yüzünü güldürdü. Erenyolu Mahallesi'nde 180 dekar şeftali Bahçesi bulunan İlhan Özkan, 5 yıl önce diktiği şeftali ağaçlarından yüksek verim aldıklarını söyledi. Ağaç başına 40-45 kilogram aralığında şeftali hasadı yaptıklarını belirten Özkan, 180 dekarda ise toplamda 200 tonu aşkın hasat beklediklerini ifade etti. Toplanan şeftalinin Rusya ve Almanya gibi Avrupa ülkelere ihraç ettiklerini anlatan Özkan, "Bu ürünü yetiştirme aşamasında gerekli denemelerimizi yaptık. Denemelerde gayet güzel sonuçlara ulaştık. Görmüş olduğunuz gibi, ürünlerin hasat vakti geldi. Bölgede şeftalinin yetişmesi yönünde çok tereddüt yaşadık. Ama bölgenin toprak yapısı, zengin minerallere sahip olması bizi haklı çıkardı. Denemelerimizde çok güzel sonuçlar elde ettik. Topladığımız şeftaliler şuan 8-10 TL arasında Avrupa pazarında satılıyor. Arz ve talebe göre 15 TL ye kadar yükseliyor" dedi.