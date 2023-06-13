Gaziantep'te şerit ihlali yapan 17 sürücüye ceza

Gaziantep'te şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerde 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetim yaptı. Şehitkamil ilçesi Bedri İncetahtacı Köprü girişinde yapılan denetimlerde şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.