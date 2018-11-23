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Gaziantep'te siber güvenlik etkinliği

Fi System ve Cisco işbirliği ile bir gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep’in önde gelen şirketlerinin ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Fi System ve Cisco işbirliği ile bir gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep'in önde gelen şirketlerinin ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.


Kamu kurumlarının BT Yöneticileri yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, eğitimlerin ardından akşam yemeğine geçildi.


Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Fi System Genel Müdürü Faruk Kanlı, “Çağın en büyük sorunu olan Siber Güvenlik konusunda kurumlarımızın ve şirketlerimizin ücretsiz bir şekilde en güncel veriye ve gelişmelere ulaşması için Fi Systemolarak ellerindeki tüm olanakları kullanıyoruz” diye konuştu.

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