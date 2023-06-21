Gaziantep'te siber suçlara yönelik operasyon: 4 gözaltı

Gaziantep’te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Haziran tarihinde müstehcenlik olaylarına yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.