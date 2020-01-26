Gaziantep'te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve şiddet mağduru kadınların tek tuşla polise ulaşmasını sağlayan Kadın Destek (KADES) projesi, Gaziantep'teki kadınlara tanıtıldı. Gaziantep polisi, kentteki AVM'lerde kurduğu stantlarda 11 bin 200 kadına ulaşarak, uygulama hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan KADES projesini Gaziantep'teki kadınlara tanıtıyor. Ekipler kentin en yoğun alışveriş merkezlerinde kurdukları stantlarla, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın güvenlik gücü ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini öngören KADES projesini anlatıyor.

11 bin 200 kadına ulaşıldı

Kent merkezinde bulunan SANKO Park'ta ilk olarak stant açan ekipler, kentteki toplam 11 bin 200 kadına ulaştı. KADES projesini anlatan ve kadına şiddet ile ilgili önemli bilgiler aktaran ekipler, proje ile ilgili bilgilerin yer aldığı toplam 4 bin 100 broşürü dağıttı.

"Sadece koca dayağında kullanılmıyor"

Uygulama hakkında kadınlara detaylı bilgiler veren polisler, uygulamanın sadece koca dayağında, koca şiddetinde değil, kadınlara yönelik işlenen taciz, darp gibi olaylarda da kullanılabileceğini ifade etti. Ekipler, bu uygulama ile kadınların ihtiyaç duyduğu anda hızlı bir şekilde güvenlik güçlerine ve sağlık ekibine ulaşabileceğini kaydetti.

Asılsız ihbar uyarısı

Uygulamanın boş ve asılsız ihbarlarla da meşgul edilmemesi gerektiğini belirten ekipler, aksi durumlarda ise gerçek mağdurların uygulamadan yararlanabilmesi amacıyla gerekli yasal işlemlerin de yapılacağını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Kadınlar ise polislerin uygulama hakkında verdiği bilgileri dikkatle dinledi

Tek tuşla polise nasıl ulaşılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve akıllı telefonlardan ücretsiz olarak indirilen KADES uygulaması ile şiddet mağduru kadınların bilgilerini sisteme tanımlaması gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra kullanıma hazır hale gelen uygulamada şiddet gören kadınların mağduriyet anında "yardım iste" butonunu aktif hale getirmesi yeterli oluyor Yardım butonunun aktif hale gelmesinin ardından yapılan kısa bir teyidin ardından ise hiçbir adres veya isim gibi bilgiler sorulmadan olay yerine polis ya da jandarma ekipleri sevk ediliyor. Mağdurun yardım istediği andan güvenlik güçleri yanına gelene kadar akıllı telefonunun GPS bilgisinin sürekli açık tutulması gerekirken, GPS bilgisinin sürekli açık olmasının mağdurun bulunduğu yerin, konumun kolay ve hızlı bulunması, konumunu değiştirmesi halinde ise takip edilebilmesi gibi nedenlerden önem taşıyor.