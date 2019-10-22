Gaziantep'te şiddetli yağış etkili oldu

Gaziantep'te öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmurdan kaçanlar sığınacak yer ararken, bir gencin gök gürültüsü ile yaşadığı korku kameralara yansıdı.

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra çakan şimşekler ve gök gürültüsü ile birlikte şiddetli yağış başladı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çatılardaki güvercinler de yağmurdan etkilenirken, güvercinler üzeri kapalı olan havalandırma deliklerinde sığındı. İş yerlerinde bulunan vatandaşlar ise balkonlardan yağmuru izledi.

Yağmur altında yürüyen bir gencin gök gürültüsü ile yaşadığı korku görüntülere yansıdı.