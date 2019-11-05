İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.


Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 8 tabanca ve silah üretim ve tamirinde kullandığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında 6136 SKM kapsamında “Silah Ticareti Yapmak” suçundan adli işlemlere başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.